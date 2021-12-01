Движение по синей ветке метро восстановили после гибели пассажира

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, упавший под прибывающий поезд на станции метро "Семеновская" в Москве, погиб, сообщил источник "Интерфакса".

В 12:05 городской Департамент транспорта сообщил, что движение по Арбатско-Покровской линии восстановлено и входит в график.

Об инциденте Дептранс сообщил в 11:30, не раскрывая подробности. На восточном участке синей ветки из-за этого полностью прерывалось движение от станции "Курская" до "Партизанской". В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" говорил, что на станции "Семеновская" отключали напряжение контактного рельса, чтобы поднять человека с путей.

21 ноября на этой же станции упал под поезд и погиб еще один пассажир.