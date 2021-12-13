Премиальные студии Москвы подорожали втрое сильнее однокомнатных квартир

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве студии в новостройках премиум-класса за год подорожали в среднем на 36%, подсчитали эксперты компании "Метриум".

По данным на III квартал 2021 года в среднем такая студия стоила 22,9 млн рублей, это на 4% больше, чем во II квартале 2021 года, и на 36% больше, чем в III квартале 2020 года (16,8 млн рублей).

За этот же год однокомнатные квартиры подорожали на 6%, с 28,6 до 30,4 млн рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 12%, с 44,4 до 49,9 млн рублей. Трехкомнатные квартиры даже потеряли в цене 14%, подешевев с 78,7 до 68 млн рублей.

Средняя площадь студий в премиальных новостройках Москвы выросла до 38,5 кв.м с 35,7 кв. м годом ранее.

Доля студий на рынке премиальных новостроек Москвы остается небольшой, но стабильной. В III квартале 2021 года она составила 3% от общего числа квартир и апартаментов в "премиуме".