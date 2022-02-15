Средняя цена квартиры в столичных новостройках перевалила за 13 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в январе 2022 года средняя цена квартиры в массовых новостройках превысила 13 млн рублей впервые за всю историю рынка, сообщили в пресс-службе "Метриум".

Там уточнили, что средняя стоимость квартир на московском рынке новостроек эконом- и комфорт-класса составила 13,08 млн рублей. За январь показатель вырос на 2%. В декабре 2021 года в среднем такую квартиру можно было приобрести за 12,84 млн рублей. То есть только за четыре недели среднестатистическая квартира подорожала на 240 тысяч рублей.

В январе 2021 года, средняя квартира в массовых новостройках Москвы стоила 11,57 млн рублей, а в январе 2020 года - 10,36 млн. Таким образом, за прошедший год цены выросли на 13%, а за два года - на 26%.

"За последний год этот показатель вырос на 20-30%, причем в основном из-за увеличения цен на строительные материалы и дефицита рабочей силы. Это значит, что несмотря на коррекцию спроса, которую мы видели во второй половине 2021 года, цены если и замедлят рост, то точно не будут значительно сокращаться, потому что рентабельность строительства вновь пострадала от экономической конъюнктуры", - считает Надежда Коркка, управляющий партнер компании.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 14 февраля заявил, что власти должны точечно влиять на регулирование цен на строительные материалы. "На госрегулирование [цен на рынке] стройматериалов мы не готовы переходить. Но точечно заниматься отдельными факторами, наверное, надо, - сказал он телеканалу "Россия-24". - Возникшие перекосы вызывают пристальное внимание правительства".

"С одной стороны, это рынок и в него не надо влезать, с другой - почему, например, щебень в карьере подорожал на 50%? И здесь надо работать с ФАС, и мы работаем. В ряде случаев повышение цен - это использование локальных монополий. Здесь, конечно, государство должно вмешиваться", - отметил вице-премьер.

По данным экспертов рынка недвижимости сообщали, что за 2021 год стоимость работ в строительной отрасли в России выросла на 24%, материалов - на 41,6%.