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В Москве начался снегопад

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в некоторых районах примерно с 14:00 пошел легкий снег, столичные МЧС, ГАИ и комплекс городского хозяйства уже предупредили, что к вечеру ждут сильный снегопад, а к утру - туман.

О том, что снег уже идет, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Ссылаясь на прогноз метеорологов, чиновники ждут, что к утру прирост свежевыпавшего снега может составить до 9 см.

Ведомство готовит снегоуборочную технику, и в 14:30 обещало начать расчистку дорог и дворов с противогололедной обработкой. Вечером эти работы повторят.

Городской Департамент транспорта сообщил, что с 21:00 и до 9 утра вторника в столичном регионе ожидается мокрый снег и туман. Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов не садиться за руль в вечерний час пик и по возможности отложить такие поездки до периода после 20:00.

"Вечером загруженность дорог может вырасти до 8 баллов", - предупредили в ЦОДД и добавили, что при похолодании до -2 градусов на дорогах может образоваться гололедица.

Москва Дептранс ЦОДД МЧС

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