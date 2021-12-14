В Москве завершили реставрацию особняка МИД на Спиридоновке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация особняка Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, в котором находится дом приемов МИД, сообщили в пресс-службе ГлавУпДК при министерстве. Работы продолжались два года.

В управлении, в ведении которого находится особняк, подчеркнули, что это была первая столь масштабная реставрация фасадов в истории здания.

В ходе работ "была проведена кропотливая реставрация более 60% поверхности всего фасада": "В частности, отреставрированы и укреплены многочисленные элементы декора: витражи, горгульи из шпиатра, химеры". Также был отреставрирован сложный парапетный декор на балконе, террасах и машикули основной башни на восточном фасаде, а также фиалы в виде миниатюрных замков, говорится в пресс-релизе.

Кровлю здания заменили на современный и долговечный титанцинк, благодаря высокой пластичности которого удалось сохранить сложные декоративные элементы, рассказал через пресс-службу начальник отдела департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

В особняке воссоздали водосточную систему и отреставрировали ограду.

"Эксперты, принимавшие участие в реставрации, отметили высочайшее качество производства работ при строительстве особняка и высокую степень сохранности основных конструкций и некоторых примененных материалов, например, высокомарочного бетона конца XIX века", - отметили в ГлавУпДК.

Там назвали здание одним из символов российской дипломатии за рубежом.

Особняк Зинаиды Морозовой стал одной из первых крупных работ Федора Шехтеля. Он не только подготовил проект сооружения и эскизы внутреннего убранства, но и организовывал производство работ по строительству особняка. Михаил Врубель создал для Малой гостической гостиной панно "Утро", "Полдень" и "Вечер", а также сделал эскизы скульптурных композиций для лестниц по мотивам оперы "Роберт-дьявол" с призраками монахинь и с переплетенными грифоном и змеей.

В ведении ГлавУпДК при МИД России находится больше 130 московских особняков, большинство из них являются объектами культурного наследия. Во многих размещаются посольства иностранных государств.