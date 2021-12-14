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В Москве завершили реставрацию особняка МИД на Спиридоновке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация особняка Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, в котором находится дом приемов МИД, сообщили в пресс-службе ГлавУпДК при министерстве. Работы продолжались два года.

В управлении, в ведении которого находится особняк, подчеркнули, что это была первая столь масштабная реставрация фасадов в истории здания.

В ходе работ "была проведена кропотливая реставрация более 60% поверхности всего фасада": "В частности, отреставрированы и укреплены многочисленные элементы декора: витражи, горгульи из шпиатра, химеры". Также был отреставрирован сложный парапетный декор на балконе, террасах и машикули основной башни на восточном фасаде, а также фиалы в виде миниатюрных замков, говорится в пресс-релизе.

Кровлю здания заменили на современный и долговечный титанцинк, благодаря высокой пластичности которого удалось сохранить сложные декоративные элементы, рассказал через пресс-службу начальник отдела департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

В особняке воссоздали водосточную систему и отреставрировали ограду.

"Эксперты, принимавшие участие в реставрации, отметили высочайшее качество производства работ при строительстве особняка и высокую степень сохранности основных конструкций и некоторых примененных материалов, например, высокомарочного бетона конца XIX века", - отметили в ГлавУпДК.

Там назвали здание одним из символов российской дипломатии за рубежом.

Особняк Зинаиды Морозовой стал одной из первых крупных работ Федора Шехтеля. Он не только подготовил проект сооружения и эскизы внутреннего убранства, но и организовывал производство работ по строительству особняка. Михаил Врубель создал для Малой гостической гостиной панно "Утро", "Полдень" и "Вечер", а также сделал эскизы скульптурных композиций для лестниц по мотивам оперы "Роберт-дьявол" с призраками монахинь и с переплетенными грифоном и змеей.

В ведении ГлавУпДК при МИД России находится больше 130 московских особняков, большинство из них являются объектами культурного наследия. Во многих размещаются посольства иностранных государств.

Москва Федор Шехтель Зинаида Морозова МИД ГлавУпДК Михаил Врубель

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