МИД воссоздаст горгулий на фасаде особняка Шехтеля в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Реставраторы управления при российском МИД воссоздадут горгулий на фасаде особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке в Москве и затем займутся воссозданием интерьеров.

ГлавУпДК при МИД продолжает реставрацию здания, сообщила пресс-служба ведомства.

"Работы пройдут в два этапа - в настоящее время завершается реставрация фасадов дома, после чего специалисты приступят к восстановлению интерьеров", - говорится в сообщении.

По фасадам было заменено почти 90% штукатурного слоя, отреставрированы лицевой кирпич и швы кирпичной кладки. Завершаются работы по замене кровли и ее утеплению.

"Реставраторы воссоздадут утраченный декор фасада, эффектно дополняющий его готический облик и, в частности, наиболее ценный элемент - каменные горгульи, оформлявшие водосток", - отметил начальник отдела строительного контроля по объектам реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

Двухэтажный дом площадью почти 700 кв.м Шехтель построил для себя и своей семьи в 1896 году. Его нынешний адрес - Ермолаевский переулок, дом 28, строение 1. Сейчас дом признан памятником культуры федерального значения и находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК.

В управлении особенно отметили сложность реставрации элементов деревянной отделки дома. Шехтель любил использовать этот материал: он использован и в обшивке стеновых панелей, и для изготовления мебели, и для декора резной лестницы. Особого внимания потребуют сохранившиеся паркетные полы, которые будут кропотливо восстановлены, а утраченные их элементы - воссозданы.

После реставрации особняк будет приспособлен под современное использование.