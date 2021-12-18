В Москве за сутки выявили более 2,2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 283 случая заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 2 755 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 472 случая, или на 17%.

За сутки коронавирус привел к смерти 79 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 805. Данный показатель менее 80 впервые с 22 октября, когда в городе фиксировались аналогичные данные.

Выздоровели за сутки 2 936 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 831 571 человек.

Накануне сообщалось о 3 509 выписанных и 83 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 декабря составляет 2 млн 67.