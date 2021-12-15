В Москве школьные проездные будут действовать 30 дней с даты пополнения

Изменения вступят в силу в мае, они затронут также студентов, аспирантов и ординаторов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 1 мая 2022 года изменится принцип действия проездных школьников и студентов: они будутдействительны в течение 30 дней с момента пополнения, а не до конца календарного месяца, как сейчас, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Нововведение также затронет аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

"Билеты на транспорт для школьников и студентов в Москве одни из самых дешевых среди других крупных городов России, а с 1 мая они станут еще и самыми удобными", - заявил через пресс-службу заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что это решение позволит учащимся не терять деньги за неиспользованные дни и в результате будут сэкономлены средства и время для 1 млн человек.

14 декабря Дептранс объявил, что проезд в московском транспорте подорожает с 2 января. Повышение стоимости не коснется системы Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.