Иногородние машины назвали одной из причин предновогодних пробок в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В связи с приближением Нового года в Москву приезжает все больше машин из Подмосковья и ближайших регионов, пиковая загруженность ожидается в период с 23 по 29 декабря, заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Утром 16 декабря в город из-за пределов МКАД приехало на 100 000 автомобилей больше, сказал представитель ЦОДД, не уточнив, с каким показателем сравнивает их количество. При этом уже 30 декабря в центре прогнозируют начало спада притока иногородних машин.

"К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений",- сообщили в пресс-службе.

Количество поездок внутри города выросло на 15%, в ЦОДД это связывают с ростом покупательской и досуговой активности. Также растет спрос на парковку. В прошедшие выходные количество парковочных сессий увеличилось на 5%, добавил собеседник агентства.

Кроме того, в конце декабря дорожную ситуацию в центре Москвы могут осложнить сильные снегопады и ограничения движения, которые будут вводить для обеспечения безопасности детей, приезжающих на елки.

"Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидаем 8-9 баллов",- отметили в ЦОДД.