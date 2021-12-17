Вечером в Москве предновогодние пробки усугубит снег с дождем

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу в Москве ожидается ранний час пик, на дорогах возможны пробки 8-9 баллов, предупредил Департамент транспорта и посоветовал в центре города ездить на метро.

В ведомстве объяснили, что на улицах будет больше машин, чем обычно, в связи с наступающими новогодними праздниками. В отдельных местах на проезжей части ведутся работы, затрудняющие движение. Ожидаемый во второй половине дня снег с дождем и понижение температуры до минус 3 градусов создадут условия для образования гололедицы, добавили чиновники.

Они рассчитывают, что на дорогах станет свободней после 20 часов вечера.

Сезон "предновогодних пробок" в столице начался с 15 декабря, сообщили ранее аналитики Центра обеспечения безопасности дорожного движения.