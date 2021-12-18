МЧС предупредило москвичей о снегопаде

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег и гололед ожидается в столице в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

Отмечается, что непогода ожидается в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря.

Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, "общий прирост свежевыпавшего снега составит до 9 см. Это почти четверть месячной нормы осадков".

По информации мэрии, температура воздуха днем в воскресенье будет от минус 2 до нуля градусов, что может способствовать образованию гололедицы.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.