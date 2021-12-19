Высота снежного покрова в Москве выросла до 27 см

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минувшей ночью столица оказалась в центре глубокого циклона, в зоне теплого атмосферного фронта, сообщают "Метеоновости". В некоторых районах Москвы высота сугробов увеличилась до 27 см - это максимальный показатель, он зафиксирован в Тушине.

В районе МГУ прирост осадков за ночь составил 5 мм, снежный покров подрос до 24 см. На ВДНХ за 12 часов выпало 5 мм осадков, высота снежного покрова достигла 23 см.

"С начала декабря в Москве выпало 42 мм осадков, что составляет 75% нормы", - пишут "Метеоновости".

Синоптики прогнозируют, что в течение дня влияние циклона в Москве сохранится, снега прибавится еще на 1-3 см.