До трети месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Прирост снега за ночь в столице составил до 7 см, днем может выпасть еще столько же, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Отмечается, что за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков.

В ведомстве заверили, что по всему городу идут работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов.

В мэрии попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.