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Реконструкцию Детского музыкального театра имени Сац завершат в 2023 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Реконструкцию Детского музыкального театра имени Наталии Сац в Москве планируют завершить в 2023 году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в строительстве" Карен Оганесян. Работы продолжаются с 2016 года.

По его словам, основные работы завершатся в 2022 году, объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

"Как и других случаях мы в ручном режиме искали решение вопроса - у подрядчика есть желание закончить работы, но не было финансовых возможностей. Благодаря общим усилиям, буквально на днях была обеспечена выдача кредита подрядчику, что позволит запустить работы с совершенно другой скоростью", - сказал Оганесян.

Театр был создан в ноябре 1965 года. Его нынешнее здание построили на Воробьевых горах в 1979 году. С того момента в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, технологическое переоснащение или реконструкция, в том числе основной сцены.

Москва Театр Сац Карен Оганесян Воробьевы горы

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