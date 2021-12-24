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Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 30% после роста накануне

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более 2,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

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По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 126 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 062 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 936 случаев, или на 30%.

За сутки коронавирус привел к смерти 75 человек. Общее число скончавшихся в столице достигло 36 277.

Выздоровели за сутки 2 772 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 849 212 человек.

Накануне сообщалось о 3 292 выписанных и 77 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 декабря составляет 2 014 708.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

Москва коронавирус

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