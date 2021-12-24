В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября

Заболели еще 24 703 человека

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 703 случая, смертность упала до уровня середины октября - за сутки умерли 998 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

В РФ продолжатся снижение уровня заболеваемости коронавирусом, данные пятницы соотносятся со значениями первых чисел октября, но в тот период начинался подъем заболеваемости. Сейчас фиксируется практически ежедневный спад количества новых случаев болезни.

В Москве зарегистрировали 2 126 новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 3 062 заболевших. В Санкт-Петербурге - 2 117, в Московской области - 1 270.

Еще 600 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Красноярском крае, 581 - в Краснодарском крае, 580 - в Пермском крае, 576 - в Свердловской области, 568 - в Иркутской области, 552 - в Ростовской области, 551 - в Челябинской области, 537 - в Самарской области, 479 - в Алтайском крае, 460 - в Хабаровском крае, 459 - в Нижегородской области, 449 - в Приморском крае, 422 - в Ставропольском крае.

Кроме того, 420 случаев - в Омской области, 409 - в Воронежской области, 407 - в Башкирии, 381 - в Новосибирской области, по 347 - в Кемеровской, Ленинградской областях, 329 - в Саратовской области, 324 - в Волгоградской области, 308 - в Тверской области, 303 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

В Москве от коронавируса умерли 75 человек, в Подмосковье - 57, в Петербурге - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 343 тыс. 353 случая коронавирусной инфекции, 302 269 умерших и 9 млн 180 тыс. 379 выписанных, в том числе 41 213 выписаны за последние сутки.