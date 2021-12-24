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Москвичей предупредили о метели и гололеде вечером в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололеде вечером в пятницу
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Снег, метель, снежные заносы и порывистый ветер ожидаются в столице поздно вечером в пятницу, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

"С 23.00 24 декабря с сохранением до 11.00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС напоминают автомобилистам о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Городской Департамент транспорта ждет к вечеру пятницы пробки в 9 баллов и уже заранее предлагает автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт. Тех, кому придется сесть за руль, ведомство призывает быть внимательными, соблюдать дистанцию и "не отвлекаться на телефон".

В Дептрансе предполагают, что снегопад в городе продлится до утра.

Москва МЧС Дептранс

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