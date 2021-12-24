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Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 72%

Более 6,2 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 6,7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали в Москве, вторым компонентом - примерно 6,3 млн уколов, следует из данных портала "Стопкоронавирус. рф".

Согласно опубликованной на ресурсе информации, первым компонентом привиты 6 670 105 человек, двумя - 6 268 959 человек.

Коллективный иммунитет в Москве составляет ровно 72%.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 6 604 953 человек, два - 6 147 395 человек.

По информации сайта, Москва по-прежнему соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения.

Всего в городе работают более 300 пунктов вакцинации. Самый популярный - пункт вакцинации в ГУМе, ежедневно там делают прививку от COVID-19 около 1000 человек.

Москва коронавирус

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