Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 65,5%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили почти 5,9 млн жителей, оба компонента - более 5,45 млн, следует из данных на 12 ноября, опубликованных на портале Стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в столице достиг 65,5%. Первым компонентом в Москве уже привиты 5 898 983 человека, завершили курс вакцинации 5 454 619.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 5 741 863 человека, завершили курс вакцинации 5 407 890.

В РоссииВ кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%Читать подробнее

По информации сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием в ней составляет не менее 200 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

С 28 октября по 7 ноября в Москве были объявлены нерабочие дни. 3 ноября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, это позволяет не продлевать нерабочие дни.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали дождь со снегом в выходные

Пандемия коронавируса

Более 200 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве за все время пандемии

Высота снежного покрова в Москве достигла 2 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 2 см

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Московских автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках вечером

Пандемия коронавируса

В Москве стартовала III фаза исследований COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Временный снежный покров может образоваться местами в Москве

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });