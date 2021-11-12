Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 65,5%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили почти 5,9 млн жителей, оба компонента - более 5,45 млн, следует из данных на 12 ноября, опубликованных на портале Стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в столице достиг 65,5%. Первым компонентом в Москве уже привиты 5 898 983 человека, завершили курс вакцинации 5 454 619.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 5 741 863 человека, завершили курс вакцинации 5 407 890.

По информации сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием в ней составляет не менее 200 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

С 28 октября по 7 ноября в Москве были объявлены нерабочие дни. 3 ноября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, это позволяет не продлевать нерабочие дни.