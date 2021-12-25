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Пробки в Москве из-за снегопада достигли 7 баллов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в субботу на фоне снегопада пробки к 12:25 оцениваются в 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

По прогнозу, в период с 13:00 до 17:00 пробки будут на уровне 8 баллов.

Между тем в департаменте транспорта Москвы сообщили, что снегопад в Москве продлится до вечера, горожан просят пользоваться общественным транспортом. "Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наземный общественный транспорт в Москве работает штатно. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения количества мелких аварий не исключены локальные задержки. На движение поездов метро снегопад не влияет.

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