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Синоптики спрогнозировали снежную новогоднюю ночь в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе жителей столичного региона ожидает динамичная смена погоды, в новогоднюю ночь прогнозируется снег, но сильных морозов не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что перед Новым годом будет очень динамично меняться погода, (...) от очень холодной погоды до потепления в новогоднюю ночь", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Он пояснил, что во вторник - среду температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, но к Новому году поднимется до значений на 2 градуса выше нормы.

"Снежок, который начнется 31 декабря, будет идти и в новогоднюю ночь, температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза, а днем 1 января ожидается -1...-6 градусов", - уточнил Вильфанд.

Он также сказал, что среда, 29 декабря, станет самым холодным днем на этой неделе, когда "из-за приближающегося антициклона ночные температуры будут в диапазоне от 13 до 17 градусов мороза, дневные температуры - от 9 до 12 градусов ниже нуля".

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что до 29 декабря в столичном регионе будет облачно и с прояснениями, а 30 декабря давление понизится, станет облачно и пойдет снег.

Такая погода продержится до воскресенья, 2 января, температура воздуха будет постепенно повышаться, и уже в субботу она будет на 2 градуса выше нормы, а в воскресенье, по предварительным оценкам, даже на 4 градуса, сообщил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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