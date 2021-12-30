Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Парковки на улицах Москвы в новогодние праздники будут бесплатными

Плоскостные парковки со шлагбаумом продолжат работать платно

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Все уличные парковки для автотранспорта в Москве в период с 31 декабря по 8 ноября будут бесплатными, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", - привели ранее слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вице-мэр пояснил, что 9 января автомобилисты смогут припарковаться по воскресным правилам. Другими словами, бесплатными будут все парковки, за исключением улиц с повышенным тарифом - по 380 рублей в час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом при этом продолжат работать платно - по действующим тарифам.

Максим Ликсутов Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 50%

В Москве вечером ожидаются пробки в восемь баллов

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозы

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозы

Следователи проверят гибель 11-летнего школьника из Дубны

Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами

Москвичи под Новый год закупаются компьютерами и телефонами

Появление мишленовских ресторанов вызвало приток туристов в Москву

Создатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин погиб в Москве

Создатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин погиб в Москве

Движение на Киевском шоссе в столице восстановлено после пожара

Синоптики спрогнозировали снежную новогоднюю ночь в Москве

Синоптики спрогнозировали снежную новогоднюю ночь в Москве

Пожарные потушили горевший грузовик со сжиженным газом на Киевском шоссе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });