Парковки на улицах Москвы в новогодние праздники будут бесплатными

Плоскостные парковки со шлагбаумом продолжат работать платно

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Все уличные парковки для автотранспорта в Москве в период с 31 декабря по 8 ноября будут бесплатными, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", - привели ранее слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вице-мэр пояснил, что 9 января автомобилисты смогут припарковаться по воскресным правилам. Другими словами, бесплатными будут все парковки, за исключением улиц с повышенным тарифом - по 380 рублей в час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом при этом продолжат работать платно - по действующим тарифам.