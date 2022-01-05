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В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега

В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад сохранится в столице до 18:00 среды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За несколько часов прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составит до 6 см", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, в 14:00 спецтехника начала подметать улицы и обрабатывать их от гололеда.

"Цикл работ будем повторять по мере необходимости", - отметил он.

Бирюков пояснил, что на опасных участках дорог, в первую очередь, МКАД и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), дежурят тягачи.

"Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", - добавил Бирюков.

Власти Москвы просят водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.

Петр Бирюков Москва

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