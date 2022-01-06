В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Прирост снега за последние сутки в Москве местами достиг 6 см, сообщается в четверг в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах.

Как подчеркивается в сообщении, повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворов, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Снег вывозится на 56 снегосплавных пунктов города, которые работают круглосуточно.

Власти предупреждают, что в четверг в Москве ожидаются небольшой снег, колебания температуры от минус 1 до плюс 1 градуса, условия для образования гололедицы

Как заявили в комплексе городского хозяйства, "при необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети".