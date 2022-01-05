В Москве ограничат движение транспорта в ночь перед Рождеством

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ограничении в движении транспорта на нескольких улицах в центре города из-за рождественских мероприятий.

Так, будет ограничено движение транспорта с 18:00 6 января до 03:00 7 января по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной.

Также с 20:00 6 января до 03:00 7 января ограничения в движении будут по улице Волхонка от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция Москвы рекомендует водителям быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.