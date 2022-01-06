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Улицы вокруг храма Христа Спасителя перекроют в рождественскую ночь

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вечером в четверг и рождественской ночью в Москве перекроют улицы вокруг храма Христа Спасителя, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как отмечается в сообщении, в связи с проведением праздничного богослужения в храме перекроют две улицы вокруг здания собора.

Сообщается, что движение перекроют с 18:00 в четверг, 6 января. Ограничение будет действовать до 03:00 7 января.

Автомобилисты не смогут проехать по участку Соймоновского проезда от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также по участку улицы Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.

Москва храм Христа Спасителя Рождество

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