Улицы вокруг храма Христа Спасителя перекроют в рождественскую ночь

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вечером в четверг и рождественской ночью в Москве перекроют улицы вокруг храма Христа Спасителя, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как отмечается в сообщении, в связи с проведением праздничного богослужения в храме перекроют две улицы вокруг здания собора.

Сообщается, что движение перекроют с 18:00 в четверг, 6 января. Ограничение будет действовать до 03:00 7 января.

Автомобилисты не смогут проехать по участку Соймоновского проезда от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также по участку улицы Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.