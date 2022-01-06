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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Главное рождественское богослужение началось в четверг за час до полуночи в храме Христа Спасителя.

Службу совершает патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства. Богослужение транслируют национальные телеканалы. Все священнослужители, кроме предстоятеля, служат в масках, как и представители патриаршей охраны.

Обращаясь, по традиции, к телезрителям перед началом службы, патриарх назвал Рождество Христово главным событием человеческой истории и призвал стать наследниками "великой победы Христа над грехом" - через веру, молитву и добрые дела. Предстоятель пожелал душевного мира, здоровья, согласия в семьях, благополучия всей исторической Руси и выразил надежду, что новый год будет более мирным и спокойным, чем год предыдущий.

Согласно Евангелию, Христос (в переводе с греч. - помазанник, мессия) родился в семье Иосифа и Марии из Назарета. Первыми поклониться Сыну Божию пришли волхвы, которым на место Его рождения указала звезда. Они принесли Иисусу золото, ладан и смирну, которые стали первыми в истории рождественскими подарками.

Родившегося Спасителя мира 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

Москва храм Христа Спасителя Рождество

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