Православные начали праздновать Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу.

Обращаясь к телезрителям перед ее началом, он назвал Рождество Христово главным событием человеческой истории и призвал стать наследниками "великой победы Христа над грехом" - через веру, молитву и добрые дела. Предстоятель пожелал душевного мира, здоровья, согласия в семьях, благополучия всей исторической Руси и выразил надежду, что новый год будет более мирным и спокойным, чем год предыдущий.

В общей сложности торжественные богослужения проходят в нескольких сотнях православных храмов Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру. Исключение составляют храмы Казахстана, на территории которого действует чрезвычайное положение.

Родившегося Спасителя мира 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около 2 тыс. лет.