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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве со вторника

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ближайшие дни температура воздуха в столице будет понижаться, в начале следующей недели вернутся крепкие морозы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Завтра и в понедельник днем ожидается -7...-5 градусов, в ночные часы до -11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до -20...-16 градусов", - говорится в сообщении.

Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды", - рассказал он.

По информации заммэра, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Бирюков напомнил, что система теплоснабжения Москвы включает более 17 тыс. км тепловых сетей.

Москва

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