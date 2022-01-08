Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве со вторника

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ближайшие дни температура воздуха в столице будет понижаться, в начале следующей недели вернутся крепкие морозы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Завтра и в понедельник днем ожидается -7...-5 градусов, в ночные часы до -11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до -20...-16 градусов", - говорится в сообщении.

Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды", - рассказал он.

По информации заммэра, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Бирюков напомнил, что система теплоснабжения Москвы включает более 17 тыс. км тепловых сетей.