Сильный снегопад накроет Москву

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в столице 9 и 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15:00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что прирост снега составит до 8 см.

Как заявил Бирюков, для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество техники и дворников.

Заммэра попросил автомобилистов заранее планировать поездки с учетом погодных условий и работы спецтехники.

Ранее власти столицы предупредили о морозах до минус 20 градусов, которые ударят в городе со вторника.