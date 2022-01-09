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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мощный снегопад надвигается на Москву

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сильный снег, метели и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве и Московской области с вечера воскресенья до полудня понедельника.

"В период с 19 часов 9 января до 12 часов 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра восточной четверти 7-12 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС по Москве.

Об аналогичных метеорологических условиях сообщили и в главном управлении МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобили под деревьями.

Москва

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