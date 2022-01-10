Пробки на дорогах Москвы достигнут восьми баллов в первый рабочий день 2022 года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы рекомендуют вечером в понедельник пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемых затруднений движения, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы сэкономите время", - говорится в сообщении.

"Вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено", - пояснили в ведомстве.

Основные затруднения прогнозируют в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге.