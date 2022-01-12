В ночь на четверг синоптики ждут в Москве морозы до минус 20 градусов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве днем в среду возможен местами небольшой снегопад, будет облачно с прояснениями, возможна гололедица, сообщили в Росгидромете.

Днем в городе будет минус 10-12 градусов, ночью в регионе похолодает до минус 20.

Днем в четверг атлантический циклон принесет в регион понижение атмосферного давления и потепления до минус 7-5 градусов. В пятницу температура продолжит повышаться и возможна оттепель при усилении ветра до скорости 15-18 м/с при порывах.