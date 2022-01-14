Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Андрей Кобан Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Как сообщили в 235 гарнизонном военном суде в пятницу, суд оставил Кобана под стражей до 20 апреля 2022 года.

Кобану вменяется получение особо крупной взятки, а именно - незаконное получение денежных средств за действия в пользу взяткодателя. Под арестом офицер находится с 11 ноября 2021 года.

Генерал-майор Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.

Радиотехнические войска - род войск ВКС. Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.