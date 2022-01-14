Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке
Андрей Кобан
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Как сообщили в 235 гарнизонном военном суде в пятницу, суд оставил Кобана под стражей до 20 апреля 2022 года.

Кобану вменяется получение особо крупной взятки, а именно - незаконное получение денежных средств за действия в пользу взяткодателя. Под арестом офицер находится с 11 ноября 2021 года.

Генерал-майор Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.

Радиотехнические войска - род войск ВКС. Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.

Андрей Кобан ВКС РФ

Новости

Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Гражданин США задержан в Москве по делу о сексуальном насилии над детьми

Непогода в Москве продолжится в пятницу

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

Два человека, предположительно, погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Пассажирам метро в Москве вернули деньги, списанные по ошибке по Face Pay

В мэрии ждут, что сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

В мэрии ждут, что сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

В Москве зафиксированы максимальные с 11 ноября 5 490 случаев COVID-19

Движение ограничено в районе пожара на Сущевском валу в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });