Пельмени появились в школах Подмосковья после вмешательства губернатора

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Балашихе и Волоколамске в меню школьных обедов в порядке эксперимента включили пельмени, сообщила пресс-служба Минобразования Подмосковья.

"В школах Балашихи и Волоколамска в тестовом режиме детям на обед уже подали пельмени. Нам, прежде всего, важна обратная связь - отзывы от детей мы получили хорошие", - заявил через пресс-службу глава ведомства Илья Бронштейн.

Вопрос о пельменях чиновникам поручил проработать губернатор региона Андрей Воробьев. На совещании 10 января ему сказали, что школьники жалуются, что на обед в столовых не бывает пельменей. Он выразил недоумение в связи с этим и потребовал включить пельмени в школьное меню.

В Роспотребнадзоре затем объяснили, что пельмени детям не запрещены, если в их состав не входит перец или другие формально запрещенные продукты. Но в школах их не дают, поскольку быстро приготовить их на месте с нуля на всю школу нереально, а если их хранить, возникает риск, что они испортятся. Если же их варить где-то централизованно, а затем развозить по школам в термосах, дети вряд ли их будут есть, считают в ведомстве.

Опрос 870 тысяч школьников и их родителей, проведенный в конце 2021 года показал, что чаще всего дети хотят, чтобы на школьные обеды давали пельмени.