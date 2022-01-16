Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Глава Дагестана Сергей Меликов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов призвал принести извинения молодого человека, называющего себя дагестанцем, который, согласно видеозаписи в соцсетях, оскорблял пассажиров в автобусе в Москве.

"Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему, в том числе отношение к старшим. (...) Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить", - приводит его слова пресс-служба главы республики.

Меликов добавил, что каждый подобный случай воспринимается в регионе как "событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи".

Кроме того, по его словам, оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы.

Накануне в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания.