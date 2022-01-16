Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве

Глава Дагестана призвал уроженца республики извиниться за инцидент в автобусе в Москве
Глава Дагестана Сергей Меликов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов призвал принести извинения молодого человека, называющего себя дагестанцем, который, согласно видеозаписи в соцсетях, оскорблял пассажиров в автобусе в Москве.

"Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему, в том числе отношение к старшим. (...) Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить", - приводит его слова пресс-служба главы республики.

Меликов добавил, что каждый подобный случай воспринимается в регионе как "событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи".

Кроме того, по его словам, оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы.

Накануне в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания.

Москва Дагестан Сергей Меликов

Новости

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном"

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Гражданин США задержан в Москве по делу о сексуальном насилии над детьми

Непогода в Москве продолжится в пятницу

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

Два человека, предположительно, погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });