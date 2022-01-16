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Оскорбивший пассажиров автобуса в Москве дагестанец задержан в Калужской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Калужской области подозреваемого в оскорблении пассажиров московского автобуса.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции личность правонарушителя была установлена. 29-летний мужчина задержан на территории Калужской области и доставлен в отдел полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Там отметили, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Как сообщалось ранее, в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, используя националистические высказывания.

В связи с этим глава Дагестана Сергей Меликов призвал молодого человека принести извинения, отметив, что каждый подобный случай воспринимается в регионе как "событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи".

Дагестан Москва Калужская область

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