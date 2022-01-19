Синоптики предупредили о ветре до 15 м/с в Московском регионе в четверг

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В четверг, 20 января, в Москве и по области ожидаются снег, гололедица и порывистый ветер, сообщает Росгидромет.

"-4...-2°. Облачно. Небольшой снег. По области местами метель, гололед", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Порывы ветра могут достигать 15 м/c, предупреждают синоптики. Атмосферное давление пониженное - 739 мм. рт. ст.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что с начала зимы в Москве выпало почти 120 см снега, что составляет около 80% от климатической нормы. По его словам, практически каждые два-три дня в городе фиксируются снежные заряды от 10 до 15 см, и в ближайшие дни снегопады продолжатся.