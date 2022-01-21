Снежный покров за сутки в Москве местами подрос на 6 см

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Во всех районах столицы вечером в пятницу продолжается интенсивный снегопад, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 6 см", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что в городе непрерывно ведутся работы по очистке улично-дорожной сети и вывозу снега.

В 21:00 специалисты с помощью техники начали подметать проезжую часть и тротуары, обрабатывая их затем против гололеда.

Власти Москвы просят водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что январь уже выполнил среднеклиматическую норму осадков (42 мм).

"Высота снежного покрова в некоторых районах города сегодня приблизилась к 45 см. Это пока максимум для нынешней зимы", - рассказал представитель метеобюро.