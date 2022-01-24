Синоптики ожидают в Москве небольшой снег на этой неделе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На этой неделе в столичном регионе ожидаются умеренные морозы, гололедица, небольшой снег, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Постепенное падение атмосферного давления в столичном регионе в течение недели будет сопровождаться колебаниями температуры в небольших пределах, немного превышающих климатическую норму. Временами пройдет небольшой снег, лишь в ночь на среду умеренный", - обещают синоптики.

Днем в основном будет от -8... -10 до -3... -4 градуса, по ночам мороз может усиливаться до -14 градусов в городе и до минус 16 - по области.