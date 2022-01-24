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В Москве восемь членов "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 18 лет колонии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве приговорил к длительным срокам в колонии двух лидеров и шесть участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"Два главаря и шесть активных членов 2-м Западным окружным военным судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ, и приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает ЦОС.

По версии следствия, осужденные вербовали жителей столичного региона в ряды террористов и распространяли радикальную идеологию, в том числе - призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ.

Их незаконную деятельность в период с декабря 2019 по февраль 2020 года пресекли сотрудники ФСБ в Москве и Туле, проведя ряд операций и следственных действий, заявили в ЦОС.

Москва ФСБ

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