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ФСБ ликвидировала ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Москве и Подмосковье

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Москве и Подмосковье двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся распространением радикальной идеологии.

Как заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году) вместе с подразделениями МВД и Росгвардии.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

На конспиративных собраниях экстремисты распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию, сказали в ЦОС.

По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, используемых ими при ведении террористической деятельности.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили в ЦОС, не уточнив, по каким статьям УК РФ.

ФСБ Москва Подмосковье

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