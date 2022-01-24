"Эталон" поднял цену квадратного метра жилья за год на 34%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В 2021 году средняя цена квадратного метра жилья группы "Эталон" выросла на 34%, до 238,7 тыс. рублей, говорится в неаудированных операционных результатах компании за прошлый год.

Средняя цена за квадратный метр недвижимости выросла на 27% до 189 тыс. рублей, следует из этих же материалов.

При этом продажи компании в денежном выражении выросли на 6% - до 84,4 млрд рублей, а денежные поступления увеличились на 3% до 84,1 млрд рублей.

"Большая часть годовых продаж - почти 30% от рекордных 84,4 млрд рублей - пришлась на четвертый квартал. Средняя цена жилой недвижимости в портфеле Группы "Эталон" к концу года увеличилась на 36% до 261 тыс. рублей за кв. м за счет выхода в продажу новых привлекательных проектов в высоком ценовом сегменте, а также широкого спроса на наши текущие проекты в Москве и Санкт-Петербурге", - прокомментировал через пресс-службу президент группы "Эталон" Геннадий Щербина.

Говоря о планах компании, он уточнил, что в 2022 году компания намерена запустить в продажу в три раза больше площадей, чем годом раньше (2 млн кв. м). Выводимая на рынок недвижимость будет включать площади в новых проектах, недавно вошедших в портфель Группы "Эталон", и новые корпуса в текущих проектах. Кроме того, компания нарастит объем приобретений, расширит региональное присутствие и планирует выступить одним из консолидаторов отрасли, в том числе посредством сделок слияний и поглощений.

В 2021 году компании удалось сократить чистый корпоративный долг до 5,1 млрд рублей, сохранив при этом соотношение данного показателя и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) на уровне всего лишь 0,2х при комфортном значении в 2-3х. Чистая денежная позиция Группы "Эталон" на проектном уровне составляет 23,4 млрд рублей.