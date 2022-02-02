Минстрой не будет регулировать минимальную площадь квартир от застройщиков

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой не будет вмешиваться в развитие рынка жилья и вводить для застройщиков нормативы по минимальной площади квартир, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Конечно, нет. Это ваш бизнес. (...) Мы не лезем и не регулируем ваш продукт. Просто я призываю вас внимательнее смотреть. Вашей инвестиционной себестоимости хватает, чтобы немножко проекты переделать. Мы не полезем, но обратите на это внимание, это была просьба", - сказал Стасишин в ответ на вопрос одного из девелоперов о планах Минстроя в ходе дискуссии "Девелопмент новой волны" в среду.

Причиной вопроса стало то, что средняя площадь новых квартир постоянно уменьшается, поскольку застройщики пытаются "удержать чек", не поднимая стоимость лота с той скоростью, с которой растет стоимость квадратного метра.