Никто не пострадал при посадке Airbus с неполадками в "Шереметьево"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus из Краснодара с проблемной тормозной системой приземлился в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

При посадке никто не пострадал. Самолет повреждений не получил.

Ранее сообщалось, что командир самолета Airbus A-320, выполняющего рейс Краснодар-Москва, связался с диспетчерами и доложил о неисправности тормозной системы. Службы аэропорта "Шереметьево" были приведены в готовность.