Синоптики спрогнозировали снег и небольшое похолодание в Москве в среду

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В среду в столичном регионе ожидаются снег и небольшое похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

"-5..-3. Облачно. Небольшой снег. Гололедица", - говорится в прогнозе на сайте учреждения.

Ветер юго-западный, южный - 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 739 мм рт. ст.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега в столице в период с 28 января по 1 февраля составил местами 15 см, а к утру среды высота снежного покрова может увеличится еще на 3 см. Он добавил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.