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Для Печатного и Монетного двора в Москве уточнили предметы охраны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны Печатного и Монетного дворов на Никольской улице в центре Москвы, сообщили в Мосгорнаследии.

"Монетный и Печатный дворы на Никольской улице – исторически важные объекты с уникальной архитектурой. Именно поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника. В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

Оба комплекса зданий являются объектами культурного наследия федерального значения.

Постройки Монетного двора занимают территорию от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря (Никольская, дом 5/1, строения 1, 2 и 4). За фасадами соседних зданий скрыты три обширных двора, разделенные старинными палатами с проездной аркой. Вплотную к Монетному двору в конце XIX века было пристроено здание Московской городской Думы, закрывшее вид на него со стороны Театральной площади. Сегодня в бывшем Монетном дворе расположено фондохранилище Государственного исторического музея. Один из внутренних дворов был перекрыт 10 лет назад, там находится Музей Отечественной войны 1812 года. Ценной и нуждающейся в сохранении признана вся объемно-пространственная композиция архитектурного ансамбля Монетного двора.

Печатный двор расположен по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. На Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга "Апостол", выпущенная типографским способом. В 1703 году по указу Петра I в типографии Печатного двора вышла первая газета. После революции тут располагался Гознак, затем архивы и Центральное архивное управление. В 1930-х годах был создан Историко-архивный институт (с 1991 года - Российский государственный гуманитарный университет). В предмет охраны Печатного двора вошла вся объемно-пространственная композиция его ансамбля. Это и двухэтажная Правильная палата, палаты с проездной аркой, покои и Московская синодальная типография.

Москва Мосгорнаследие

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