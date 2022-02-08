В Москве разработали два продукта для предотвращения тяжелой формы COVID-19

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Резиденты московского "Научного парка МГУ" представили две разработки, которые могут помочь при лечении COVID-19 и предотвращении осложнений, сообщили в столичной мэрии.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, первая разработка резидентов технопарка - это инъекции препарата с действующим веществом SkQ1 (митохондриальным антиоксидантом). Это нейтрализатор активных форм кислорода, который может проникать сквозь мембраны клетки и накапливаться в месте образования свободных радикалов, которые играют важную роль при гиперактивации системы врожденного иммунитета - она и вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечают на сайте.

Разработка препарата началась весной 2020 года. С тех пор прошли исследования на животных, которые показали снижение уровня воспаления. В дальнейшем планируются клинические испытания на добровольцах.

Вторая разработка - колонки для очищения крови вне организма (экстракорпорально), их применяют при терапии сепсиса, полиорганной недостаточности и тяжелых формах COVID-19.

В 2021 году в московской больнице 1 имени Пирогова прошли исследование этих колонок. У пациентов удалось снизить тяжесть протекания полиорганной недостаточности и повысить насыщение крови кислородом. Результаты работы представили на международном конгрессе по терапии критических состояний в Брюсселе.

Сегодня разработку применяют в крупных государственных медицинских учреждениях Москвы. Производитель занимается сертификацией изделия в странах Евросоюза, работает над созданием колонок для детей и проводит клинические испытания.

"Научный парк МГУ" - стартовая площадка для коммерциализации идей, рождающихся в Московском университете. За годы работы там создано более 300 компаний.