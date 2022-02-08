Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 15% за неделю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей недели в столице отмечается падение уровня заболеваемости COVID-19 на 6%, вместе с тем число госпитализаций выросло на 15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном": около 6%. На этой неделе, скорее всего, это падение будет более существенным. Тем не менее, поступление тяжелых больных выросло на 15%", - сказал мэр на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что на этой неделе ожидается и снижение объема госпитализаций пациентов с коронавирусом.

По словам Собянина, в Москве был увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19, запас коек составляет около 5 тыс. единиц. Тем не менее, нагрузка на амбулаторное звено продолжает оставаться высокой: за прошлую неделю зафиксировано 780 тыс. контактов медработников с больными ОРВИ и коронавирусом. Для стабилизации амбулаторного звена были направлены из стационаров 1,3 тыс. медработников, это помогло улучшить ситуацию.

"Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют, время от начала посещения до выписки лекарств составляет около 40 минут, в КТ-центрах - около 2 часов. В основном, это технологическое время для оказания медпомощи", - подчеркнул мэр.

Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", за минувшие сутки в Москве заболели коронавирусом 12 902 человека, были госпитализированы 1 566 зараженных.