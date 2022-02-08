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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
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В Москве за сутки госпитализировали 1 566 пациентов с коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве заболели коронавирусом 12 902 человека, следует из обнародованных на сайте "Стопкоронавирус.рф" данных.

Накануне сообщалось о 15 442 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 2 540 случаев, или на 16%.

Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться четвертый день подряд.

За 24 часа были госпитализированы 1 566 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 85 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 39 602.

Выздоровели за сутки 20 673 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 068 597 человек.

Днем ранее сообщалось о 13 097 выписанных и 83 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 февраля составляет 2 524 235.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Москва

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